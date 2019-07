Korpsleiding schrikt van kritiek op politie

Korpschef Erik Akerboom is geschrokken van de kritiek op het werkklimaat bij de politie. Hij reageert op het vertrek van politiecoach Carel Boers. Die zegt in NRC dat hij tientallen misstanden heeft aangekaart, onder meer bij de Eenheid Rotterdam. Maar er wordt niets mee gedaan, klaagt de coach.

Discriminatie van moslims, excessief geweld en aanranding van vrouwelijke collega's zouden regelmatig voorkomen. "De norm wordt gesteld door blanke, mannelijke, oudere heteromannen."

Zo zag Boers in een app-groep van de politie dat agenten burgers "kankermongolen, kankerlijers, pauper-allochtonen, kankervolk, kutvolk en kutafrikanen" noemden.

Hij kaartte het aan. Maar "er heerst in de top een afdekcultuur. Er gebeurt niets tegen homohaat, moslimfobie en intimidatie van vrouwen. Iedereen die diverser, wijzer en intelligenter is dan de zittende top wordt systematisch beschadigd."

Vooral het laatste half jaar noteerde de coach diverse "grove misstanden in de top van de politie", schrijft hij in zijn ontslagbrief aan minister Grapperhaus, die NRC heeft ingezien . Omdat zijn signalen steeds zijn genegeerd, stapt Boers op.

Volgens Boers komen de problemen overal voor, door de hele politieorganisatie: in Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Limburg, het politiedienstencentrum, de politieacademie en de landelijke eenheid.

Verkeerd beeld

Akerboom schrijft in een reactie dat Boers een verkeerde voorstelling van zaken geeft. "Er mag geen beeld ontstaan van politiemensen waar discriminatie en uitsluiting gemeengoed zouden zijn, of dat overal sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Dat is niet zo en tegen dat beeld verzet ik me."

Maar er is wel iets aan de hand, erkent de Akerboom. "Binnen het korps is helaas nog niet overal sprake van de veilige en inclusieve werkcultuur die nodig is. Er is genoeg te doen. Maar er is ook al veel gedaan en dat mag niet ondersneeuwen."