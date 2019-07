Dordrecht weer in teken van muziekfestival Big Rivers

In Dordrecht vindt dit weekend de 22ste editie van het gratis muziekfestival Big Rivers plaats. Het festival trekt ieder jaar zo'n 100.000 bezoekers. De binnenstad van Dordrecht is dit jaar het decor voor artiesten zoals The Kik, de River Zydecko band en singer-songwriter Lucky Fonz III.

Op het festival is voornamelijk rhythm-and-blues muziek te horen, maar er worden ook uitstapjes gemaakt naar andere genres zoals rock, pop en soul en treden enkele Dordse bands op. Zo brengt Paramost een ode aan rockband Paramore.

Zaterdagmiddag om 15.00 uur staat The Kik op het podium in de Korte Kalkhaven. Het vijftal is onder andere bekend als huisband van televisieprogramma De Wereld Draai Door in 2012 en 2013. Op diezelfde avond zijn ook de Dynamite Blues Band en singer-songwriter Lucky Fonz III te horen.

Een dag eerder was MAAN, die in 2016 The Voice of Holland won, te gast. En konden bezoekers aan de Korte Kalkhaven genieten van Tim Akkerman, bekend als voormalig leadzanger van DI-RECT.