Groep 8'ers zetten Numansdorp op stelten

Groot, groter, grootst. Hoe kan het ook anders als het thema van het groep 8 eindfeest 'Amerika' is. De groep 8'ers van CBS De Bron in Numansdorp werden vrijdagavond om 18:00 uur bij de dorpshaven verwacht in blauw, rood en wit. Daar werden ze opgehaald door opvallende voertuigen.