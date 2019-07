Herinneringen ophalen in verhuizend ziekenhuis Sliedrecht

De bezoekers kunnen onder begeleiding een rondje door het pand lopen. Om 13.00 uur zijn er al meer dan tweehonderd mensen langs geweest bij het ziekenhuis. "Dat zijn voornamelijk mensen die hier gewerkt hebben", vertelt Frank van den Elsen van het ziekenhuis. "Het is een groot weerzien, bijna een reünie. Mensen sluiten elkaar in de armen."

Niet alleen medewerkers maar ook patiënten laten zich zien bij het ziekenhuis. "Vooral mensen die hier lang patiënt zijn geweest of hier zijn geopereerd komen langs."

Officiële sluiting

Om 15.00 uur komt burgemeester Bram van Hemmen de officiële sluithandeling doen van het 49-jaar oude gebouw . "De bezoekers van vandaag kunnen een persoonlijke boodschap achterlaten. Die boodschappen bundelen we in een boekwerk." Het boek wordt in een verhuisdoos met een strik erop naar de nieuwe locatie overgebracht.

Al met al vindt Van den Elsen het nu al een succesvolle dag. "De sfeer is vrolijk, er worden herinneringen opgehaald, gelachen en anekdotes verteld." Volgens Van den Elsen voelt een enkele bezoeker zich wat bedrukt. "Je ziet aan ze dat ze hier herinneringen hebben liggen aan mooie en minder mooie momenten."

Andere locaties

Op maandag 22 juli gaat het ziekenhuis weer open op de nieuwe locatie. Het nieuwe gebouw wordt een hypermodern poliklinisch centrum dat gebouwd wordt in een oud kantoorpand. In de week dat het ziekenhuis gesloten is, kunnen patiënten voor bloedprikken terecht in Waerthove, aan de Kerkbuurt 200.

Voor röntgenonderzoeken zonder afspraak zijn patiënten tot de opening van het nieuwe pand welkom op de ziekenhuislocatie Dordtwijk of Zwijndrecht. De openingstijden zijn daar van 8.15 tot 16.45 uur. Vanaf maandag 15 juli kunnen patiënten van het Pijnbehandelcentrum terecht bij balie 42 van de ziekenhuislocatie in Zwijndrecht. Ook na de opening van het nieuwe pand zal deze afdeling alleen in Zwijndrecht gevestigd zijn.