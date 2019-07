Hoe komt het dat de snoeren van schemerlampen na een tijd altijd zo plakkerig en vies aanvoelen?

Ook deze week weer stond ons programma bomvol vragen. Lees hier onder maar mee!

Corsage

Ria Baard-Cladder: 'Waarom dragen vrouwen een corsage (op een bruiloft) naar beneden en de heren naar boven?'

Minder vlees

Ton van Schrieck: 'Je hoort steeds vaker dat het belangrijk is om minder vlees te eten. Omdat het slecht is voor het milieu etc. Maar hoe moet dat dan voor dieren? Moeten die ook minder vlees gaan eten? Bijvoorbeeld tijgers en leeuwen in de dierentuin maar ook honden en katten?'

Vaste gates?

George Willems: 'Ik vlieg volgende week naar Frankrijk. Op een gegeven moment krijg je een gate toegewezen waar je vliegtuig staat en je dus kunt boarden. Maar hoe bepaalt men dat? Hebben maatschappijen vaste gates? Of is het een kwestie van ‘we zetten ‘m neer waar plek is’?'

Antwoord: Schiphol bepaald de gate planning. En deze worden ingedeeld volgens systeem dat gebaseerd is op de wetgeving en het Schengen verdrag. De B en C pier zijn voor de Schengen landen. De D pier is voor het verkeer tussen Schengen en niet-Schengen landen. De beveiliging is hier wat zwaarder. E, F, en G pier zijn voor alle niet- Schengen vluchten. Dus vooral de vluchten buiten europa. Pier H en M zijn voor de low-cost maatschappijen.

Radio terugspoelen

Tom de Koning: 'Ik heb de volgende vraag. Waarom kan ik op mijn digitale tv wel (live) tv programma's terug spoelen, maar lukt dat niet als ik radio beluister via de tv. '

Goedkoop goedkoper goedkoopst

'Hoe kan het zijn dat een aantal supermarkten claimen de goedkoopste te zijn. Dat hoor ik op de radio & tv commercials, er kan er toch maar één de goedkoopste zijn?' vraagt Gerda de Knegt zich af.

Antwoord: Goedkoop in de supermarktenbranche is relatief. De supermarkten roepen heel hard dat ze de goedkoopste zijn maar dat geldt maar voor een paar producten. Vaak zijn dat de huis of budgetmerken. En bij elke supermarkt kunnen dat weer andere producten zijn. Dus als de pindakaas bij de ene goedkoop is kan de hagelslag bij de ander juist weer veel goedkoper zijn.​​​​​​​

Slappe bandjes

Tom Jansen: 'Iedere auto heeft een ideale bandenspanning. Volgens mij is het wel redelijk duidelijk wat er gebeurt als die te laag is. Maar wat als je veel tevéél lucht in je banden stopt? Wat gebeurt er dan?'

Afwijking?

Freek Peters, uit Schiedam: 'Ik hoorde laatst op tv dat de snelheidsmeter in je auto vaak een hogere snelheid aangeeft dan je daadwerkelijk rijdt. Het schijnt ongeveer vijf km/u te schelen. Is dit waar?'

Plakkerige boel

Mw Hameetman: 'Hoe komt het dat de snoeren van schemerlampen na een tijd altijd zo plakkerig en vies aanvoelen?'