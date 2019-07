2500 euro opgehaald voor zieke Soraya (12)

Bij autobedrijf Autofer in Barendrecht heerste een topdrukte zaterdag. Het bedrijf maakte auto's schoon voor een goed doel. De opgehaalde 2575 euro gaat naar de behandeling van de zieke Soraya (12).

Aan het begin van de middag liep het al storm bij het bedrijf. "Het gaat echt super", vertelde Marjon, eigenaresse van het autobedrijf en oud-buurvrouw van Soraya. "We zijn zelfs een uur eerder opgegaan omdat er al mensen stonden." De topdrukte had Marjon niet verwacht. "Voornamelijk buren kwamen langs, maar we zijn gaan flyeren bij de Makro en dat werkte ook erg goed."

Zelfs mensen die geen tijd hadden om hun auto te laten wassen, doneerden geld voor de behandeling van de hersentumor van Soraya uit Spijkenisse. "Of ze zetten hun auto neer en meldden dat we ze mochten bellen als hun auto klaar is", aldus Marjon. Ook de broer en oma van Soraya kwamen een kijkje nemen bij de actie.

Voor de behandeling van Soraya is 70 duizend euro nodig, maar 2575 vindt Marjon ook al heel mooi. "Ik ben moe maar voldaan, het was super."