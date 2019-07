Topdrukte bij auto wassen voor zieke Soraya (12)

Bij autobedrijf Autofer in Barendrecht heerst een topdrukte zaterdag. De opbrengst van de schoongemaakte auto's van die dag, gaat naar de behandeling van de zieke Soraya (12).

"Het gaat echt super", vertelt Marjon, eigenaresse van het autobedrijf en oud-buurvrouw van Soraya. "We zijn zelfs een uur eerder opgegaan omdat er al mensen stonden." De topdrukte had Marjon niet verwacht. "Voornamelijk buren komen langs, maar we zijn gaan flyeren bij de Makro en dat werkt ook erg goed."

Zelfs mensen die geen tijd hebben om hun auto te laten wassen, doneren geld voor de behandeling van de hersentumor van Soraya uit Spijkenisse. "Of ze zetten hun auto neer en melden dat we ze mogen bellen als hun auto klaar is." Ook een drankengroothandel uit de buurt heeft een bijdrage geleverd aan het streefbedrag van 70 duizend euro.

Tussenstand

Hoeveel mensen er al langs zijn geweest, weet Marjon niet. "Ik heb simpelweg geen tijd om te tellen, zo druk is het." Haar man gokt op zo'n veertig auto's, maar een andere medewerker denkt al bijna tachtig. Het zal afwachten zijn tot het einde van de dag, als de uitslag bekend is.

Het is niet alleen druk door het hoge aantal bezoekers en buren aan het autobedrijf. "De broer en oma van Soraya zijn vandaag ook al langs geweest en wij hebben vandaag zo'n veertien mensen aan het werk." Normaal gesproken zijn er maar acht werknemers in dienst op een zaterdag bij het autobedrijf.

De actie duurt nog tot 17:00 uur aan de Dordtsestraatweg 68 in Barendrecht.