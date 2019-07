Tussen de regendruppels door was daar het lichtpunt van de zaterdag: Vraag het de Bieb! Het vragenwalhala deed zijn naam eer aan, zie hieronder de oogst van deze middag.

Freakydel

Bart de Kerk vraagt zich af wat er nou écht in een frikandel zit?

Tik, tak, tik, tak

Paulus stelt ons via Twitter de volgende vraag: 'Je maakt een fiets, maar je maakt ook minuten. Waar komt die uitspraak vandaan?'

Van wanten weten

'Waarom worden ovenwanten altijd links of rechts, maar nooit tweehandig aangeboden? Dat is toch niet handig?' vraagt Sandra Zevenhuizen uit Barendrecht zich af.

Kunst en kitsch

Mevrouw Roos is in het bezit van een aquarel dat gesigneerd is door 'het Hart' en jaartal 1825. Ooit is haar verteld dat het nogal wat waard is. De voorstelling zijn 2 scheepjes op volle zee met mannetjes met blauwe jasjes. Zij vraagt ons: 'Weet iemand wie deze schilder 'het Hart' is en of dit inderdaad waarde heeft?'.

Gelijkheid voor de koning?

Tim van de Bogaert uit Rotterdam vraagt: 'Wat gebeurt er als de troonopvolger homoseksueel is?'

Eieren

'Waarom zijn eieren ovaal en niet rond?', dat wilt Ton van Schriek graag weten.

Banaal

Ineke van Genderen vraagt of bananen laxerend of juist stoppend zijn?

9292 OV

De heer Bal woont langs de metrolijn Hoek van Holland-Schiedam. Nu wil hij weten of je bij halte Schiedam gewoon kunt blijven zitten als je naar bestemming Nesselande wilt reizen of dat je moet overstappen op station Schiedam?

Maestro!

Thijs Anchelon vraagt vanuit de studio: 'Hoeveel invloed heeft een dirigent nu echt op muziekstuk? Ik kan me zo voorstellen dat misschien de snelheid en de manier van aanslaan van de snaren/toetsen e.d. Anders ingezet kan worden, maar er kan ook weer niet teveel van het origineel worden afgeweken, want anders wordt het stuk onherkenbaar.'

Mr. T-worst

'Waar komt de naam "theeworst" vandaan?' vraagt Mevrouw Jokkert zich af.

Vlezige kwestie

Len van Schaik vraagt ons via Facebook: 'Ik weet wat een 'ham' is en wat een 'vraag' is, maar wat is nu een 'hamvraag?

Online bankieren

Mevrouw Joosten - Van den Biessen vraagt: 'Ik zit bij de ING bank. Je moet inloggen om bij je rekening te komen en als je iets naar een andere rekening overmaakt dan moet je een TAN-code intikken. Nu heb ik bericht gekregen dat ze deze laten vervallen en je nu een scanner krijgt. Mijn vraag is nu mag een bank dat zo maar veranderen?'

Topfuncties

Bertus Warbie vraagt zich af waarom de top/directie van instanties als zorgverzekeraars, longfonds en dergelijken zo'n waanzinnig hoog salaris krijgen.