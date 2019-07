De Rijnmond Leesclub: Kleine brandjes overal

Deze maand heeft de Leesclub Kleine brandjes overal van Celeste Ng gelezen. Een verhaal dat zich afspeelt in een klein plaatsje in Cleveland, Shaker Heights genaamd.

Over alles in Shaker Heights is nagedacht: de kleur van de huizen tot de lay-out van de straten. In het boek volgt de lezer Elena Richardson en Mia Warren. Alles gaat prima, totdat Mia en Elena lijnrecht tegenover elkaar te staan. Hoe zit het met de geheimen uit het leven van Mia?

Wat de dames er van vonden? Luister hierboven mee naar het oordeel van de leesclub!