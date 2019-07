Stam over Salzburg: 'Waren absoluut niet kansloos'

''De manier waarop ik wil voetballen heb ik teruggezien op het veld. Op het begin hebben we wat kansen gecreëerd. Jammer dat je niet scoort en dat je goals weggeeft door onnodige fouten. Ook de jongens in de tweede helft hebben het goed ingevuld,'' zegt Stam.

Dylan Vente

Spits Dylan Vente ging vrijdag eveneens na afloop van het duel in gesprek met verslaggever Dennis van Eersel. Ook hij was redelijk positief. ''De eerste helft was bij vlagen oké en daarin krijgen we wat kansen. Ook de tweede helft begon redelijk. Een 3-1 verlies zorgt dan voor gemengde gevoelens.''

Vente sprak ook zijn verwachtingen voor komend seizoen uit. ''Ik wil meer minuten maken dan vorig jaar. Het afgelopen seizoen was lastig, ook met de situatie van Jong Feyenoord. Bij het eerste had ik Nicolai Jørgensen en Robin van Persie voor me, dan ben ik ook realistisch.''

