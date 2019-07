Aanmoedigingsprijs voor studenten Willem de Kooning

Een vakjury deelt de aanmoedigingsprijs van 5.000 euro ieder jaar uit aan drie eindexamenkandidaten die uitzonderlijk werk hebben geleverd. In iedere categorie krijgt één student de prijs.

De Drempelprijs in de categorie 'Autonomous Practices' is toegekend aan Annemiek Höcker van de opleiding Advertising. Dit voor haar project ‘Your Smartphone Is Running on the Tears and Breast Milk of a Volcano’.

De Drempelprijs 'Social Practices' ging naar Alona van Rosmalen van de opleiding Fine Art met haar project Complaint ‘Body of knowledge’. De Drempelprijs 'Commercial Practices' ging naar Chloe Severien (opleiding Fashion Design) voor haar project 'Infinite Re-usable Knitwear'.