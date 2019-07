Schiedammer Wessel Keemink ruilt zijn Italiaanse volleybalclub Modena in voor Budva uit Montenegro. De international speelde één seizoen bij de club dat uitkwam in de Champions League.

Keemink was ook actief als beachvolleyballer en verruilde vorige zomer zijn Belgische zaalteam Aalst in voor de Italianen. Over een maand speelt Keemink met Oranje op het Olympisch kwalificatietoernooi in Ahoy.