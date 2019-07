North Sea Jazz dag twee: Toto sluit af met grootste hits

De tweede dag van het North Sea Jazz festival in Rotterdam Ahoy is met het optreden van grote publiektrekkers Toto en Jamie Cullum tot een muzikaal einde gekomen.

"Het afsluitende optreden van de ouwe rockers van Toto stond als een huis", vertelt verslaggever Mooike de Moor. De band speelde veel van hun grootste hits. "Het publiek smulde ervan en zong hard mee met de overbekende nummers als Rosanna, Stop loving you en Pamela."

De Britse zanger en muzikant Jamie Cullum trad voor Toto op in de grootste zaal de Nile. Hij stond voor de vierde keer op het North Sea Jazz festival in Ahoy. "Vijftien jaar geleden was ik hier voor het eerst. Ik zal het nooit vergeten want ik ben toen voor het eerst in mijn leven stomdronken geweest," zegt Cullum tegen het publiek.

"Zijn muzikaliteit en enthousiasme spatte van het podium en Cullum kreeg de hele zaal mee. Hij sprong zelfs van het podium om even met het publiek te dansen, " vertelt verslaggever De Moor.

Ook Jonathan Jeremiah, Juan en Marc Broussard vielen in de smaak bij het publiek in Ahoy.