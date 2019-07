Kenneth Vermeer: 'De jongens begrijpen steeds beter wat de trainer wil'

Volgens Feyenoord-keeper Kenneth Vermeer heeft zijn ploeg een goed trainingskamp afgewerkt in Oostenrijk. ''De jongens begrijpen steeds beter wat de trainer wil,'' zegt hij voor de camera van RTV Rijnmond.

Het lijkt erop dat trainer Jaap Stam voor een offensieve speelstijl kiest met Feyenoord. Vermeer is niet bang voor meer tegengoals. ''We moeten alles nog wat aanscherpen en dan heb ik er alle vertrouwen in.''

Vermeer weet nog niet wie er eerste keeper wordt van Feyenoord. ''Ik moet mijn ding doen er scherp blijven en meer kan ik niet doen. Met een plan B voor als ik niet zou gaan spelen, ben ik totaal niet bezig.''

In de video is het volledige interview met Kenneth Vermeer te bekijken.