Aan de Dordtselaan in Rotterdam is zaterdagmiddag één persoon gewond geraakt bij een aanrijding tussen een fietser en een auto.

Het ongeluk vond plaats rond half vijf door een nog onbekende oorzaak. Vanwege het ongeval werd een deel van de Dordtselaan afgesloten. Hierdoor ontstond een opstopping.

Wat de oorzaak van het ongeluk is geweest, is nog niet bekend. Over de identiteit van het slachtoffer en de aard van de verwondingen kon de politie geen uitspraken doen.