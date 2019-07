Rai Vloet transfervrij naar Excelsior

Vloet zat zonder club, nadat zijn contract bij STVV uit België was afgelopen. In het verleden speelde Vloet in Nederland onder andere bij PSV, SC Cambuur en NAC Breda. Ook deed de aanvallende middenvelder vijf duels mee in de Serie A bij Frosinone in Italië.

Bij Excelsior komt Vloet een oude bekende tegen. Hij heeft eerder met trainer Ricardo Moniz gewerkt bij FC Eindhoven. “Ik heb afgelopen seizoen niet veel gespeeld en ik wil nu weer veel wedstrijden gaan spelen en het plezier terugvinden”, is de reactie van Vloet op de website van Excelsior.

Vloet wil met Excelsior meedoen om promotie naar de eredivisie, nadat de Kralingers naar de eerste divisie waren gedegradeerd. “Als ik kijk naar de groep die er staat, dan ben ik ervan overtuigd dat we bovenin kunnen gaan meedraaien en dat is ook mijn persoonlijke ambitie. Ik wil een bijdrage leveren om Excelsior te laten terugkeren waar de club thuishoort.’’