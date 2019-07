Rotterdamse advocaat IS-vrouwen denkt na over kort geding tegen Nederlandse Staat

De Rotterdamse Advocaat André Seebregts die Nederlandse IS-vrouwen bijstaat in hun poging terug te keren naar Nederland overweegt een kort geding aan te spannen tegen de Nederlandse overheid. Omdat de onderhandelingen over een terugkeer lijken spaak te lopen. Dit meldt Nieuwsuur.

Het kabinet heeft in juni al laten weten dat het terughalen van IS-vrouwen te gevaarlijk is. Dit terwijl de Rechtbank Rotterdam in januari de uitlevering en de gevangenneming van de Nederlandse vrouwen in Koerdische kampen in Syrië heeft bevolen.

Seebregts is zelf naar Syrië afgereisd. Hij wilde met zijn cliënten spreken en wilde zelf zien hoe gevaarlijk de situatie is. De Nederlandse overheid stelt namelijk dat dat de reden waarom de vrouwen nog niet opgehaald kunnen worden. Volgens de advocaat lijden de vrouwen onder de huidige onzekerheid