Rotterdamse advocaat van IS-vrouwen overweegt kort geding tegen Nederlandse Staat

De Rotterdamse advocaat André Seebregts overweegt een kort geding aan te spannen tegen de Nederlandse overheid. "We hebben geprobeerd alle ruimte te geven bij deze onderhandelingen, maar als we echt vastlopen, dan moet het stoppen." Hij zei dat in het tv-programma Nieuwsuur.

Seebregts staat Nederlandse IS-vrouwen in Syrië bij, die terug willen keren naar Nederland. Maar het kabinet heeft in juni al laten weten dat het terughalen van de vrouwen te gevaarlijk is, terwijl de rechtbank Rotterdam in januari de uitlevering en de gevangenneming van de Nederlandse vrouwen in Koerdische kampen in Syrië heeft bevolen.

De advocaat is zelf naar Syrië afgereisd om te spreken met zijn cliënten en om te zien of het daar écht zo gevaarlijk is. "Het lijkt erop dat dat echt niet het geval is. Voor zover er risico's zijn, zijn die te beheersen. Dat moet echt niet in de weg staan voor het ophalen van deze vrouwen en voor deze kinderen."

"Ik ben hier de afgelopen dagen bij een wat grotere internationale conferentie geweest. Daar waren Fransen, Oostenrijkers en Amerikanen aanwezig. In de loop der tijd zijn hier inmiddels heel veel journalisten gekomen, er is een aantal keer een Belgische psycholoog geweest met zijn hele team en er werken hier ngo's." Seebregts ziet dus geen gevaar voor Nederlandse ambtenaren om de vrouwen op te halen.

Bedreigingen over en weer

Maar voor de vrouwen en kinderen in de kampen die Seebregts bijstaat, is dat anders, vertelt hij. "De vrouwen zijn erg bang. Het is een kamp waar momenteel zo'n 73 duizend vrouwen en kinderen zitten en er zijn nog redelijk wat vrouwen daar die behoorlijk geradicaliseerd zijn."

Volgens Seebregts zorgt dit voor veel spanningen en bedreigingen over en weer. "Maar ook voor geweld, ze gooien met stenen, maar er is ook een aantal tenten in brand gestoken."

"De cliënten die ik vandaag gesproken heb, voelen zich bedreigd door vrouwen uit Rusland en Tsjetsjenië. Dat soort vrouwen zijn soms nog wat radicaler op dit moment nog. En die zeggen ook 'jij bent geen echte moslim' en dat brengt mijn cliënten in gevaar."