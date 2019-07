De Nederlandse honkballers hebben zaterdag ruim verloren van Team USA op het World Port Tournament. In het Neptunus Familiestadion werd het 5-0 voor de Amerikanen.

Aan de hand voor drie voormalig MLB-werpers was Team USA oppermachtig. De honkslagen van Oranje waren op één hand te tellen. Amerika sloeg zelf vooral toe in inning vier met drie punten.

Zondag komt Oranje weer in actie als Curacao de tegenstander is in hetzelfde stadion.