Vrije Volk kwam 30 jaar geleden met dioxineschandaal Lickebaertpolder

Het is 30 jaar geleden dat het dioxineschandaal in polder De Lickebaert vol in de publiciteit kwam.

Hij Vrije Volk meldde op 14 juli 1989 dat melk met het zeer kankerverwekkende dioxine in onze regio was verkocht. De melk was afkomstig van boeren in polder De Lickebaert tussen Vlaardingen en Maassluis.

De vergiftiging was al enkele dagen daarvoor ontdekt, maar werd volgens de krant op last van het ministerie van Landbouw geheimgehouden.

AVR of Akzo



Het is nooit helemaal duidelijk geworden welk bedrijf het zwaargiftige dioxine had uitgestoten. Mogelijk was dat de Afvalverwerking Rijnmond (AVR), maar het kan ook van de Akzo-fabriek in de Botlek afkomstig zijn geweest.

Later werd in polder De Lickebaert het Volksbos aangeplant. Daarvan is nu weer een deel gekapt voor de aanleg van de Blankenburgtunnel.