Roeister Keijser pakt zilveren plak: 'Alles deed pijn'

Marieke Keijser over zilveren medaille: 'Was een fysieke uitputting'

Het verschil tussen de duo's was zo'n zeven seconden (7.38,45 tegenover 7.45,43).

Patricia Merz en Frederique Rol completeerde het podium. Zij kwamen aan in een tijd van 7.48,02.

Marieke Keijser vond het een zware race. "Ik was écht moe. Zo'n windtegenwedstrijd, dat is echt een fysieke uitputting. Dat is roeien altijd wel, maar nu deed alles pijn. Dan denk je: het gat met de nummer één is nu nog groot, maar het is zeker niet onrealistisch om ervan te blijven dromen", zegt zij tegenover RTV Rijnmond.

Bekijk hierboven gesprekken met Marieke Keijser, haar roeipartner Ilse Paulis en bondscoach Josy Verdonkschot.