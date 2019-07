Dennis van Eersel: 'Feyenoord heeft een spits en een rechtsback nodig'

Het trainingskamp van Feyenoord in Oostenrijk is achter de rug. De ploeg van trainer Jaap Stam won daar met 2-1 van SV Darmstadt 98 en verloor met 3-1 van Red Bull Salzburg. Daar zag Feyenoord-watcher Dennis van Eersel dat Feyenoord nog wat versterkingen kan gebruiken.

"Feyenoord zit heel erg dun in de spitsen, dus zal Naoufal Bannis er voorlopig er nog wel bijblijven", zegt de verslaggever op Radio Rijnmond. "Ze hebben anders alleen Jørgensen en Vente. En we weten van die eerste hoe blessuregevoelig hij is geweest. Ik vind de spitspositie daarom ook één van de posities is waar Feyenoord zich moet versterken. Er moet nog een spits bij.

Het moet wel iemand zijn die ook zijn positie kent. Die weet dat hij gehaald wordt als stand-in van Nicolai Jørgensen. Want dat is de man. Dat haalt veel opties weg, want spelers moeten dat ook maar willen."

Ook op de positie van rechtsback zijn er wat problemen. "Het is te dun bezaaid nu. Je hebt St. Juste die daar kan spelen en Nieuwkoop is nu ook weer geblesseerd geraakt. Dus als je een rechtsback erbij neemt, dan kan St. Juste ook centraal opgesteld worden: Stam heeft dat ergens wel in zijn hoofd zitten. Janmaat wordt genoemd, maar heeft een contract bij Watford en speelt daar veel. Dan zal Feyenoord diep in de buidel moeten tasten.

Hij wil zelf heel graag terug naar Nederland, maar dat is echt zo'n transfer die in de laatste week gaat rondkomen. Je kan ook niet zonder, dus misschien gaat Feyenoord nog schakelen naar een ander."