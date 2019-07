Rotterdamse burgemeesters genieten samen bij WPT in Rotterdam: 'Nooit gelazer met honkbal'

Drie (oud)burgemeesters van Rotterdam waren zondagmiddag aanwezig bij het World Port Tournament in het Familiestadion in Rotterdam. Bram Peper, Ivo Opstelten en Ahmed Aboutaleb genoten van de middag.

Bram Peper noemt honkbal 'een leuke vrolijke sport'. "Ik heb het meegemaakt in Haarlem, dat is ook een honkbalstad. En ook op Cuba en in Amerika: er is gewoon nooit gelazer. Als burgemeester heb je altijd gedonder met voetbal, maar nooit met honkbal."

Ivo Opstelten voeg daar het volgende aan toe: "Het is echt een Rotterdamse sport. Bram (Peter, red.) heeft het naar Rotterdam gehaald. Wij zijn hier met elkaar en als er honkbal is, gaan we er op onze manier ook even naartoe. We genieten ervan."

Ahmed Aboutaleb heeft ook mooie woorden voor het evenement. "Het heeft de stad echt goed gedaan. Het is een familie-evenement, maar we voegen er ook een sociaal aspect aan toe. Vanuit hier steunen we kwetsbare kinderen. Ik denk dat het geweldig is om het sociale met het sportieve te combineren."

Bekijk hierboven het gesprek met de drie (oud)burgemeesters.