Rai Vloet over komst naar Excelsior: 'Realistisch om terug te keren naar de eredivisie'

Vanaf aanstaande maandag zit Vloet bij de spelersgroep. Op Radio Rijnmond geeft Vloet aan blij te zijn met zijn contract. "Ik heb wat aanbiedingen uit het buitenland gehad. Maar dat waren niet de aanbiedingen waar ik op zat te wachten.

Na een afgelopen jaar waar ik weinig heb gespeeld, was het voor mij zaak om veel te gaan spelen en het goede gevoel terug te krijgen.

Ik kende de trainer al, ik heb goede gesprekken met hem gehad. Net als met Ferry (de Haan, red.). Ik denk dat dit uiteindelijk een goede keuze is."

De ambitie van Excelsior is om weer te promoveren. "Dat is bij mij niet anders. Ik wil gewoon kampioen worden en zo snel mogelijk terugkeren naar de eredivisie. Of het realistisch is? Als ik kijk naar de selectie, dan denk ik van wel."

