Nederland verliest ook van Curaçao op WPT

De Nederlandse honkballers hebben ook het tweede duel op het World Port Tournament (WPT) verloren. Curaçao won in het Familiestadion met 2-3.

Curaçao kwam in de zesde inning op een 0-2 voorsprong. Nederland kon daar heel lang niks tegenover zetten. Curaçao was daarentegen ook niet in staat om een grotere voorsprong te nemen.

In de achtste inning kwam Nederland uiteindelijk wel op gelijke hoogte (2-2). Maar doordat het laatste punt van de wedstrijd naar Curaçao ging, was ook de zege voor het eiland in de zuidelijke Caraïbische Zee.