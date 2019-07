Nederland verliest ook van Curaçao op WPT: 'Het is nog niet voorbij'

Dwayne Kemp over Nederland-Curaçao op WPT (2-3): 'Het is nog niet voorbij'

Curaçao kwam in de zesde inning op een 0-2 voorsprong. Nederland kon daar heel lang niks tegenover zetten. Curaçao was daarentegen ook niet in staat om een grotere voorsprong te nemen.

In de achtste inning kwam Nederland uiteindelijk wel op gelijke hoogte (2-2). Maar doordat het laatste punt van de wedstrijd naar Curaçao ging, was ook de zege voor het eiland in de zuidelijke Caraïbische Zee.

Neptunus- en Oranje-speler Dwayne Kemp houdt ondanks twee nederlagen vertrouwen. "Het is natuurlijk niet leuk, het is nog niet voorbij. Wat er is gebeurd, is gebeurd. We moeten nu door naar de volgende pot. We slaan niet zo lekker, maar ik heb er nog vertrouwen in.".

