De kleine giften in de collectebus houden Big Rivers Festival in Dordrecht gratis

De kleine giften in de collectebus houden Big Rivers Festival in Dordrecht gratis

De kleine giften in de collectebus houden Big Rivers Festival in Dordrecht gratis

De kleine giften in de collectebus houden Big Rivers Festival in Dordrecht gratis

De kleine giften in de collectebus houden Big Rivers Festival in Dordrecht gratis

De kleine giften en donaties tijdens het Big Rivers Festival in Dordrecht zijn belangrijk om het driedaagse evenement gratis te kunnen houden. Verspreid door de stad zijn er 150 optredens door grote artiesten als The Kik en Maan. Vorig jaar kwamen er 120 duizend bezoekers op af. Vrijwilligers collecteren tijdens het evenement en dit jaar kon je voor het eerst ook doneren met je smartphone.

"Heeft u nog iets over voor Big Rivers?", vraagt de 50-jarige Margriet Kolenbrander met de collectebus in haar hand. Als geen ander weet ze de bezoekers te verleiden een kleine donatie te doen. Met iedere euro is ze tevreden. "Ah geweldig", zegt ze. Als bedankje trakteert ze de donateurs op een ketting in de kleuren goud, paars of groen. "De bezoekers zijn heel vrijgevig en die kettingen zijn wel een extra motivatie om een donatie te doen."

'Dordrecht op zijn best'

"Wij hebben het naar ons zin", zegt één van de bezoekers als die de microfoon van RTV Rijnmond ontdekt. "Dit is Dordrecht op zijn best."

Al jaren is Big Rivers een gratis festival en dat wil de organisatie ook houden zo. "Mooi hè, dat het gratis is", zegt Leanne van Gurp van het festival. "En dat willen ook gratis houden voor de Dordtenaren."

Het Big Rivers Festival wordt voor een groot deel betaald met subsidies van de gemeente Dordrecht, fondsen en sponsoren, en uit de horeca-opbrengsten. Daarnaast zijn de giften en donaties van de bezoekers ook belangrijk om het festival gratis te houden. "Vorig jaar hebben we bijna tienduizend euro opgehaald met crowdfunding en vijfduizend euro met collectes op straat. Met de giften kan de organisatie heel veel kleinere acts betalen.

Smartphone is een uitkomst

Met de digitale betaalmogelijkheid op de collectebus hoopt de organisatie dit jaar meer geld op te halen, want veel bezoekers hebben weinig los geld op zak. Via de smartphone doneren is dan een uitkomst.

"Dat is echt zo", zegt een bezoeker. Ik heb alleen een pasje en een los briefje bij me." Gelukkig heeft zijn partner nog wel een paar losse euro's bij zich.

Een andere bezoeker is blij met de digitale betaalmethode en test het voor het eerst in zijn leven. Via een foto van de QR-code op de collectebus word je gelijk doorgestuurd naar een donatiewebsite.

"Dat ga ik zeker doen, want ik vind het lullig om voor vijf cent een ketting aan te nemen." Het is zo gepiept. "Geweldig", zegt vrijwilliger Margriet. Voor haar is digitaal collecteren ook nieuw. "En veel plezier op het festival", lacht ze de bezoekers toe.