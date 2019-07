Havenga over krankzinnige uitslagen op WK Waterpolo: 'Triest om te zien'

De Nederlandse waterpolosters zijn het WK begonnen met een klinkende 33-0 zege op Zuid-Afrika. In het Zuid-Koreaanse Gwangju was Simone van de Kraats de topscorer met zeven goals.

Voor Rotterdamse bondscoach van de waterpolosters Arno Havenga was niet echt een spannende dag. "Het was relaxed en ontspannen", lacht Havenga. "Er zit weinig druk op. Het geeft heel duidelijk het verschil aan tussen ons als topland en een land dat ver onder de subtop zit.

Er kwalificeren zich zestien teams voor dit WK en het gastland Zuid-Korea doet ook mee. Dat was nog schrijnender: die verloren met 64-0 van Hongarije. Het is hier geen sport in Zuid-Korea. Die worden weggevaagd, dat is triest om te zien. En wij spelen dan tegen Zuid-Afrika die hun continent mogen vertegenwoordigen."

Er was weinig ontlading na het duel. "Als we respect voor onze tegenstander willen tonen, moeten we ook vol gaan. We speelden al om 8.30 uur, dus dan ben je ook niet erg scherp. Maar ik goed vind is dat we goed zijn en geconcentreerd blijven spelen."

Beluister hierboven heel het gesprek met Arno Havenga.