Drie dagen bomvol feest en muziek op North Sea Jazz

Op vrijdag speelden onder anderen Diana Krall, Burt Bacharach, Rag'n'Bone Man, The Internet en Blood Orange.

Op zaterdag was het de beurt aan acts als Toto, Jamie Cullum, Macy Gray, MY BABY, The Teskey Brothers.De laatste dag, zondag, stonden artiesten als Janelle Monáe, Gladys Knight, Jorja Smith, Lauryn Hill, Feng Suave en de Rotterdamse Sabrina Starke op het podium.

Niet alleen grote artiesten kregen een podium op North Sea Jazz, ook minder bekende namen en aanstormende talenten speelden op het festival. Het Rotterdamse conservatorium had een eigen podium: de Codarts Talent Stage.

Bekijk hierboven onze sfeervideo's van vrijdag, zaterdag en zondag op North Sea Jazz Festival