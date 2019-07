'Wij zijn niet tegen luchtvaart, maar de gezondheid van burgers moet bovenaan staan'

Vertrekkende en landende vliegtuigen op Rotterdam The Hague Airport zijn een groeiende ergernis bij omwonenden van het vliegveld. Het aantal klachten neemt aanzienlijk toe. De provincie Zuid-Holland schakelt bewoners in om de geluidsoverlast van vliegtuigen in kaart te brengen. "Een goede zaak", zegt de bewonersvereniging tegen vliegtuigoverlast.

"De geluiden worden nu berekend door de milieudienst DCMR en in de praktijk blijken die af te wijken van de overlast zoals die echt wordt ervaren", zegt Dirk Breedveld van de bewonersvereniging tegen vliegtuigoverlast en woonachtig in Rotterdam-Schiebroek. "We denken dat door het te meten er een beter beeld ontstaat."

Een 'burgermeetnet geluid' instellen vindt hij een goed initiatief. Hij verwacht ook veel van de tienduizend omwonenden gehoor zullen geven aan de oproep om hier aan mee te werken: "Ik verwacht heel veel enthousiasme en ben er van overtuigd dat er heel veel meldingen zullen komen en dat de politiek daar niet omheen kan."



Geen volledig beeld

Nu meet de milieudienst DCMR op een aantal vaste plekken. Dat zou niet een volledig beeld geven van de geluidsoverlast. "Zij missen bijvoorbeeld vliegtuigen die in opdracht een andere route moeten nemen en het zou mooi zijn als burgers die geluiden kunnen meten die nu nergens worden gerapporteerd", zegt Breedveld.

Met hun smartphone kunnen omwonenden de decibellen opnemen en doorsturen naar een databank.

De minister van Verkeer, Cora van Nieuwenhuizen, werkt aan een nieuwe vliegnota en de vliegvelden willen uitbreiden vanwege een groeiende vraag. De bewonersvereniging tegen vliegtuigoverlast wil die groeiende vliegvraag nuanceren.



"Vliegvelden willen altijd uitbreiden. Ze creëren een groeiende vraag door alsmaar lagere vliegprijzen en prijsvechters. Die zorgen ervoor dat we zo graag vliegen. De werkelijke prijs wordt niet betaald", zegt Breedveld.

Strijdvaardig

Lang niet alle omwonenden hebben last van het vliegveld en als je daar gaat wonen, accepteer je een zeker mate van overlast. "Dat is ook zo", beaamt Breedveld. "Doordat je hier gaat wonen, ga je je ook verdiepen in het dossier en ontdek je allerlei tegenstrijdigheden over uitstoot en geluid. Daar ga je voor strijden."

Hij verwacht dat de meetgegevens van burgers een groei van Rotterdam The Hague Airport kunnen tegenhouden.

"Wij stellen onze feiten tegenover de luchtvaartlobby die de deur in Den Haag platloopt. Wij zijn niet tegen luchtvaart, maar vinden wel dat de gezondheid van burgers bovenaan moet staan", zegt de voorman van de bewonersvereniging tegen vliegtuigoverlast.