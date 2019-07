Sparta verliest in Mierlo van Maccabi Tel Aviv

In de voorbereiding op het nieuwe eredivisieseizoen heeft Sparta in Mierlo verloren van Maccabi Tel Aviv. De kampioen van Israël won met 2-1.

Maccabi Tel Aviv begon sterker aan de wedstrijd, dat resulteerde in een aantal kansen. Zo was Avi Rikan dichtbij een treffer, maar doelman Tim Coremans redde goed.

Na een kwartier kwam Sparta beter in de wedstrijd en kreeg het de eerste kans van de wedstrijd. Het was de actie van Bryan Smeets die Ragnar Ache wist te bereiken, maar zijn inzet werd gekeerd door doelman Andreas Gianniotis.

Toch kwamen de Rotterdammers voor rust op een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Ragnar Ache, na goed voorbereidend werk van Elayis Tavsan. De uit de eigen jeugd afkomstige speler gaf een voorzet op maat die door Ache eenvoudig binnen kon worden gekopt. Maccabi drong nog aan en Eilon Almog probeerde voor rust nog gelijk te maken, maar door goed keeperswerk van Coremans hield Sparta tot aan de rust het doel schoon.

De Israëliërs kwamen sterk uit de kleedkamer en al snel in de tweede helft bogen ze de achterstand om in een voorsprong. In de vierde minuut na rust schoot Avi Rikan, na een goede actie van Maor Kandil, de bal achter doelman Fabrie. Hij was in de rust bij Sparta in de ploeg gekomen. Niet lang daarna zette Itay Schechter Maccabi op een 2-1 voorsprong.

In het restant van de wedstrijd probeerde Bryan Smeets nog de gelijkmaker voor Sparta te forceren, maar doelman Gianniotis weigerde mee te werken. Ook Maccabi probeerde de score verder op te voeren, maar doelpunten vielen er niet meer.

Henk Fraser was ondanks de nederlaag tevreden: "Verliezen is nooit leuk, maar ik denk dat het wel heel nuttig was. Je ziet: op hoger niveau worden kleine foutjes sneller afgestraft."

Later vanavond verschijnt hier een samenvatting van de wedstrijd