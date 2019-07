Vrouw komt om bij botsing op A15

Op de A15 van Rotterdam richting de Maasvlakte is zondagavond rond 22:30 uur een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij is een vrouwelijke bestuurder om het leven gekomen. Ze reed frontaal tegen een andere auto.

Bij het ongeluk waren zeker drie wagens betrokken.De bestuurder van de tweede auto zat bekneld. Een derde automobilist kon zelf uit de auto komen. Een aantal andere auto's raakten door brokstukken beschadigd.

Het ongeluk gebeurde bij de Suurhoffbrug. Twee traumahelikopters zijn op de snelweg geland om hulp te verlenen. Er is nog geprobeerd om de vrouwelijke bestuurder te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De vrouw overleed ter plekke.

Rond het tijdstip van het ongeluk kreeg de politie verschillende meldingen over een spookrijder op de A15. Of die betrokken is bij het ongeluk, is nog onduidelijk.

De snelweg was richting de Maasvlakte een tijdlang helemaal afgesloten. Richting Rotterdam was een rijstrook beschikbaar.