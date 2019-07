We gaan weer op Zomertoer!

De zomervakantie staat voor de deur en dat betekent dat wij weer de regio induiken voor de RTV Rijnmond Zomertoer! Elke week wordt een specifiek deel van ons gebied op radio, tv én deze website in het - al dan niet schijnende - zonnetje gezet. De start? Deze maandag, in de Hoeksche Waard.

We gaan onder meer lunchen tussen de alpaca’s in Westmaas, nemen Tiengemeten onder de loep en duiken onder bij Fort Buitensluis in Numansdorp. We bezoeken personen en plekken die in de Hoeksche Waard welbekend zijn, maar ontdekken ook de onbekende pareltjes van het gebied.

Weerman Ed Aldus verlaat deze week voor één keer zijn weertempel om de handen uit de mouwen te steken bij een paardenmelkerij. We printen 3d-voedsel en inspecteren met drones de velden van een aardappelboer in Mijnsheerenland.

Kortom: genoeg te beleven in de Hoeksche Waard. De radio-uitzending van de RTV Rijnmond Zomertoer komt elke dag tussen 10:00 uur en 13:00 uur live vanaf een andere plek in het gebied. We beginnen maandag tussen de alpaca’s!