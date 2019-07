Terugblik: de leukste momenten van de Zomertoer 2018

Een bezoekje aan de naturistencamping, jezelf laten ophijsen uit het water of op zoek naar de mooiste theetuin in het gebied. De RTV Rijnmond Zomertoer bracht in de zomer van 2018 heel wat pareltjes uit de regio naar boven. We kijken nog één keer terug naar de leukste verhalen die de RTV Rijnmond Zomertoer vorig jaar heeft voortgebracht.

Met de billen bloot

Gelukkig was de temperatuur niet al te laag, die ene donderdag in augustus. Verslaggever Frank Stout ging met z'n billen bloot op de naturistencamping in Dordrecht. "Hier is iedereen zichzelf", zei een van de vaste bezoekers destijds. "Oud, jong, mooi of lelijk: je bent het gewoon en op een gegeven moment zie je het niet meer."



Baywatch

Aan mooie mannen geen gebrek in Hoek van Holland. Verslaggever Esther Schalkwijk wilde daar maar al te graag een item over maken en deed een dag vakantiewerk met de jongens van de strandwacht. Baywatch is er niets bij.



Helikopter hijst verslaggever uit Haringvliet

Het is een spectaculaire beleving: vanuit het water of vanuit een boot een helikopter ingehesen worden. De Helvoetse Reddingsbrigade oefende dit 'hoisten' vorige zomer in het Haringvliet. Verslaggever Marlies Harting diende als proefpersoon.



Theeleuten in de Alblasserwaard

Middenin de zomer een theetuinentest doen. Dat werd voor verslaggever Ronald van Oudheusden en mede-tester Marian Voesenek, ook wel bekend als de twitter-oma, al gauw een glas ijsthee. De twee gingen samen op ontdekkingstocht in de Alblasserwaard en kwamen langs de mooiste plekken.



Familie Flodder aan boord

Johnny, Kees, Kees, opa, Sjakie en uiteraard Ma Flodder. Ze stapten vorig jaar allemaal op een van de boten van Hoek van Holland voor het Varend Corso. En dat paste precies bij het thema van dat jaar: Helemaal Hollands. Ze gingen er dan ook vandoor met de vakjury- en publieksprijs.