Politiehond Bumper verdwijnt van sociale media

"De politie heeft in al zijn wijsheid besloten om de stekker uit het project Bumper te trekken", laat begeleider Stephan op Instagram weten.

Waarom er een einde komt aan de foto's van en filmpjes over de avonturen van de Mechelse Herder is nog niet duidelijk. De politie belooft daar in de loop van de dag meer openheid over te geven.

Bumper is al jaren een hit op sociale media. Een paar weken geleden won hij voor de tweede keer een prijs bij The Best Social Awards.

Mooie ambassadeurs

Op Instagram wordt met ontzetting gereageerd op Bumper's vertrek uit de publiciteit. "Wat jammer, jullie zijn zulke mooie ambassadeurs voor de politie", schrijft een fan.

"Wat vreselijk en erg. Juist op deze manier kunnen meekijken achter de schermen lijkt me zo waardevol", reageert een ander.

Weer een ander wil direct tot actie overgaan. "Kunnen we niet ergens een petitie tekenen ofzo?"