Calandbrug in de jaren 60: brug zonder water

Een brug over landbouwgrond, oftewel een brug zonder water. Het klinkt vreemd, maar eind jaren zestig is dat de werkelijkheid bij Rozenburg. De Calandbrug wordt daar gebouwd, terwijl het Calandkanaal op die plek nog niet stroomt.

De Calandbrug is deze zomer vijftig jaar oud. In juni 1969 wordt de brug officieel in gebruik genomen. Het Calandkanaal wordt in april 1971 officieel geopend.

Rozenburger René van den Beemt heeft de brug zien bouwen. "Elke dag ging ik met de schoolbus over de dijk langs de bouwput, ik heb die vier torens zien groeien. Dat was echt een heel imposant gezicht. En ook zeker bijzonder dat hij in een droge bouwput werd gebouwd."



Het agrarisch dorp Rozenburg is door de oprukkende industrie volledig verdwenen. Van den Beemt laat een foto zien uit de collectie van de Historische Vereniging Oud Rozenburg. Het is de Bomendijk in 1969 met op de achtergrond de vier torens van de Calandbrug. Op de voorgrond zijn de kassen nog te zien (zie foto 2 hierboven).

Herkenningspunt

Verkeer kan sinds 2004 ook gebruikmaken van de Thomassentunnel. De Calandbrug blijft een herkenningspunt voor Rozenburg. Van den Beemt: "Ik heb wel eens op de Grote Kerk in Delft gestaan en daarvandaan zag je die vier torens van de brug staan."