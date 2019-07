Kleurige akkerranden in de Hoeksche Waard zijn voorbeeld voor Europa

Mellany Klompe vertelt over de kleurige akkerranden in de Hoeksche Waard

Zo'n vijfhonderd kilometer aan kleurige en fleurige randen sieren de akkers in de Hoeksche Waard. In tien jaar tijd zijn deze bloeiende akkerranden uitgegroeid tot een begrip in het hele land en zelfs daarbuiten. Het is niet alleen een lust voor het oog, maar vooral ook goed voor de leefbaarheid van mensen én dieren.

De akkerranden vormen een bufferstrook tussen het gewas op het land en het oppervlaktewater in de sloot. De boeren strooien in de randen een speciaal samengesteld mengsel, vertelt Mellany Klompe van Klompe Landbouw in Mijnsheerenland. Daaruit groeit een mooi bloeiend geheel. "We proberen zoveel mogelijk Nederlandse planten toe te passen, ook niet van buitenaf of buiten de Hoeksche Waard", legt ze uit.

"Luzerne, korenbloemen, margrieten: je wil iets hebben dat vroeg bloeit en heel laat bloeit, zodat er iedere twee tot drie weken nieuwe planten tot bloei komen. De insecten, waar we het voor doen, hebben dan telkens een gedekte tafel."

Geen insecticiden

Die insecten zijn erg belangrijk voor de gewassen op de akkers. "Het mengsel op de akkerranden bestaat uit planten die nectar en pollen goed beschikbaar hebben. Dat hebben gaasvliegen nodig om te kunnen overleven", legt Klompe uit. Daar doen de insecten ook nog wat voor terug. "Ze eten de luizen in onze akkergebouwgewassen. Op die manier hoeven wij geen insecticiden meer toe te passen."

De reikwijdte van één akkerrand is ongeveer 150 meter. "Als je aan twee kanten van een perceel zoiets hebt, kun je een heel gewas ermee beschermen", legt Klompe uit. "Niet in iedere situatie kan dat, maar in principe is het zo dat boeren dan helemaal geen pesticiden meer hoeven te gebruiken."

Europa

Deze zogeheten natuurlijke plaagregulatoren worden bij het bedrijf in Mijnsheerenland al meer dan tien jaar ingezet. "De Hoeksche Waard heeft hierin een rijke historie", zegt Klompe. Zo rijk zelfs, dat het gebied door Europa is uitgenodigd om proeftuin te zijn, zodat dit concept in de toekomst door heel Europa uitgerold kan worden.

Bijna een kwart van de agrarische bedrijven in de Hoeksche Waard maakt gebruik van de natuurlijke akkerranden. "Dat aantal is uitzonderlijk hoog", weet Klompe. "Als je het vergelijkt met akkerbouwgebieden in Flevoland en Zeeland: daar ligt het aanmerkelijk lager."

Voor Europa zijn de akkerranden een mooi voorbeeld. "Je ziet dat boeren steeds meer iets moeten terugdoen voor de maatschappij. Dit zou dan een enorme win-winsituatie kunnen zijn", zegt Klompe. "Voor zowel de biodiversiteit, als voor de vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dit is beter voor natuur en milieu."