Rotterdam start proef met elektrische deelautootjes

De brommobiel van Lev, met plek voor twee personen, is honderd procent elektrisch en gaat 45 kilometer per uur. Het systeem werkt net als de deelfiets of deelscooter met een speciale app waarmee het voertuig ontgrendeld kan worden. Parkeren met het autootje mag op gewone autoparkeerplaatsen en is gratis.

De proef begint deze week met dertig wagentjes, volgende maand komen er nog negentig bij.

Wethouder Judith Bokhove gaf maandag het startschot voor de nieuwe deeldienst: "De wagens van Lev kunnen goed stadsritjes met de auto vervangen. Zo hebben minder Rotterdammers een auto nodig in de stad en dat scheelt uitstoot en ruimte."