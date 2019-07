Eerste indruk van Stam na start bij Feyenoord: "Eigenlijk is hij heel relaxed"

Feyenoord is halverwege de voorbereiding op het nieuwe seizoen en tijdens het trainingskamp in Scheffau am Wilden Kaiser van afgelopen week heeft Jaap Stam verder kunnen werken aan zijn speelwijze bij Feyenoord. Het is ook de tijd om voor het eerst de balans op te maken. Wat is de eerste indruk van de nieuwe Feyenoord-trainer?

"Je kent de speler van vroeger," vertelt Jens Toornstra. "Die had een bepaalde uitstraling. Maar ik moet zeggen als persoon is het een hele fijne man. Hij heeft ook humor en is geïnteresseerd in je. Dat is goed denk ik." En ook Ridgeciano Haps bevalt de samenwerking tot dusver goed. "Een hele rustige man eigenlijk. Als je hem zo ziet, zou je denken dat hij heel streng is. Maar hij is heel relaxed."

Jaap Stam heeft al zijn hele loopbaan te maken met het beeld dat mensen van hem hebben, gebaseerd op zijn imposante uiterlijk. "Het is heel vaak zo dat mensen een vooroordeel hebben op iemand, dat is niet alleen bij mij zo. Zo is de wereld. Ik ben heel blij hoe de spelers er in staan. Uiteindelijk weet ik wat ik wil en ben ik alleen streng op momenten dat het moet."