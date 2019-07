High tech-snufjes helpen boer uit Mijnsheerenland aan 'wow-factor'

Drones die de akker inspecteren, tractoren die voorgeprogrammeerde routes rijden en sensoren die informatie geven over de gezondheid van de grond. Bij aardappelboer Jeroen Klompe uit Mijnsheerenland wordt hypermodern geboerd. "We kunnen producten verkopen die écht smaak hebben en een wow-factor hebben", vertelt Jeroen.

Het familiebedrijf aan de Stougjesdijk in Mijnsheerenland werd vroeger gerund door Henk en zijn broers. Inmiddels staat zoon Jeroen al jaren aan het roer. "De hele familie was redelijk innovatief, dus dat hebben we voortgezet."

Met de inzet van allerlei high tech-snufjes wil de boer teruggaan naar de kracht van de natuur. "Stijgt de organisch stofgehalte, nemen de voedingsstoffen toe, neemt de bodembiologie toe", somt Jeroen op. "Dat zijn de drie grote parameters waar een bodem op draait. Die willen we verbeteren, want dat is de batterij van de bodem."

Door allerlei sensoren en technieken moet de boer een beter beeld krijgen van de kwaliteit van de bodem. "Dat kunnen kleine technieken zijn, zoals buisjes met sensoren in het land. We hebben ongeveer 35 kleine soorten van data die we verzamelen."

Beter product

De technieken bijten het vak van boer niet, zegt Jeroen. "Het is een hulp voor ons, maar het is niet de basis voor het bedrijven van landbouw." Wel draagt het een steentje bij aan een beter product, weet hij. "We zijn zwaar geïnspireerd door de wijnbouw, waar smaak centraal staat. Als je smaak en voedingsstoffen op de eerste plaats zet - en daar heb je een topbodem voor nodig - komen mensen terug."

Jeroen noemt als voorbeeld de 'Hoeksche Rooie', een specifieke aardappelsoort. "Dat is een aardappeltje waarvan je zegt: doe me nog maar een bordje. Die zitten vol met smaak en nutriënten. De consument kan je dan het verhaal vertellen en een wederverkoop initiëren. Dat is de boer-consumentenbinding die we aan het opbouwen zijn."

Toch noemt Jeroen het lastig om nieuwe consumenten te bereiken. "We zitten twaalf minuten van Rotterdam vandaan, maar het is erg moeilijk om de mensen uit de stad te bereiken. Zij hebben het gemak van een supermarkt in de buurt. We moeten misschien toe naar nieuwe logistieke systemen, zodat de boer de consument leert kennen en vise versa. Die twee moeten elkaar omarmen."

Met de poten in de klei

Ondanks de technische snufjes blijft Jeroen met zijn 'met zijn poten in de klei staan'. "Je moet door je gewassen lopen, er contact mee hebben en ze voelen. Er zit een grote menselijke factor aan", zegt Jeroen. "We moeten voelen en meten wat er in het land gebeurt. Dáár gebeurt het, niet in een computer."