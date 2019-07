Wat moet je eigenlijk wél doen bij pech langs de snelweg?

Zondagavond liep een vrouw de snelweg A15 over bij Rhoon om benzine te halen, terwijl ze op de vluchtrook drie kinderen achterliet in haar auto. Een idiote actie, zegt een berger. Maar wat moet je wel doen als je plotseling pech krijgt op de snelweg?

We vroegen het aan Rijkswaterstaat:

"Op de snelweg lopen is verboden. Daar kan je een boete voor krijgen. Een berger zal je zo snel mogelijk naar de dichtstbijzijnde veilige plek brengen. Vanaf die veilige plek kan je het zelf verder regelen door bijvoorbeeld je pechhulpverlener te bellen."

Andere tips van Rijkswaterstaat zijn:

- Rijd indien mogelijk door naar een parkeerplaats of een tankstation.

- Lukt dit niet, zet dan uw alarmlichten aan, parkeer de auto zo dicht mogelijk bij de rechtervangrail en draai de voorwielen naar de vangrail toe.

- Laat daarbij wel zoveel ruimte dat uzelf en eventuele inzittenden rechts kunnen uitstappen.

- Ga, net als de overige inzittenden, zo snel mogelijk achter de vangrail staan, liefst met een veiligheidshesje aan.

- Bel vanaf die plek uw pechhulpverlener, zoals de Wegenwacht, Route Mobiel of een andere officiële hulpverlener. In geval van nood of een onveilige situatie kunt u ook bellen met de Landelijke Informatielijn (0800-8002).

- Dreigt er acuut gevaar, bel dan 112.

- Geef bij een ongeval of pech door waar u zich bevindt. Deze informatie vindt u op het dichtstbijzijnde hectometerpaaltje: vermeld het wegnummer en de hectometeraanduiding.

Met de vrouw en kinderen op de A15 is het overigens goed afgelopen. Het verkeer wist de vrouw net te ontwijken toen ze weer terug liep over de zes snelwegbanen. Er zal volgens de wegbeheerder een zorgmelding gedaan worden.