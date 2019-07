Fans van politiehond beginnen petitie 'Bumper moet blijven'

De politie kondigde maandag aan dat Bumper vanaf september in de anonimiteit verdwijnt. Hij heeft dan zijn examen gedaan en gaat bij goed resultaat aan het werk met "de grote jongens."

Omdat het niet de bedoeling is dat iedereen weet wat Bumper precies doet of wie hij bij de kladden pakt, worden er vanaf dat moment geen foto's of filmpjes meer gepubliceerd.

Bumper is al twee jaar een enorme hit op Facebook en Instagram. Daar kon stap voor stap zijn ontwikkeling van puppie tot politiehond worden gevolgd.

Fans, ook wel 'Bumperklevers' genoemd, willen dat de hond ook na zijn examen in beeld blijft.