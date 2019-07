Knuffelen met alpaca's in Westmaas

Ze zijn tegenwoordig een grote hype in Nederland en daarbuiten: Alpaca's. De lama-achtige dieren zien er heerlijk zacht en knuffelbaar uit. Bij Alpacake in Westmaas kan je dat zelf ondervinden tijdens een lunch of ontbijt tussen de dieren. Knuffelen gegarandeerd!

De achtertuin van Mirella Westhuis uit Westmaas is het terrein van de vijf alpaca's. In de wei lopen Bowie, Fred, Pablo, Grace en Amy op hun gemakje rond. "En er zijn kleine alpacaatjes op komst", vertelt Mirella. Beide dames zijn zwanger. De kleintjes worden in het voorjaar verwacht, na een zwangerschap van tien tot twaalf maanden.

Mirella runt Alpacake samen met dochter Kirsty en beste vriendin Kasja. In de stal van de dieren kunnen liefhebbers aan een feestelijk gedekte picknicktafel genieten van een ontbijt of lunch.

Cadeau

Diane gaf vriendin Renate een ontbijt tussen de alpaca's cadeau. "We zijn er beiden gek op. Ik wilde haar een cadeau met alpaca's geven en ben gaan zoeken. Toen kwam ik dit tegen op internet", legt Diane uit.

Terwijl de twee vriendinnen uit Puttershoek genieten van het eten, liggen de dieren in het hooi in de stal. "Het is heel leuk en relaxed."

Na het eten kunnen de bezoekers bij de dieren gaan zitten. "Dan kunnen ze lekker geknuffeld worden, leuke foto's maken en het gewoon nog even heel gezellig hebben", zegt Mirella.

De alpaca's vallen in de smaak bij de vriendinnen. "Ze zijn heel erg zacht", zegt Diane. "Normaal gesproken zie je ze alleen maar achter een hek staan, maar nu kom je zo dichtbij", voegt Renate daaraan toe. De twee zijn zeker van plan nog eens terug te komen naar Westmaas, "als de kleintjes zijn geboren."

Monitoren

Bij de verzorging van de vijf alpaca's komt veel kijken. "Ik vind sowieso dat je de dieren alle liefde en aandacht moet geven", zegt Mirella. "Daar gaat al best wat uurtjes in zitten. Het moment dat je ze aandacht geeft, is ook het moment om te monitoren hoe het met ze gaat."

Mirella kijkt dan onder meer of ze meer op de grond liggen dan anders, hoe goed ze eten en dat ze ander gedrag vertonen dan normaal gesproken. "Wat er verder bij komt kijken, is een hoop plezier", legt ze uit. "We zorgen dat ze genoeg te eten en drinken krijgen. Maar ze eten niet veel bijzonders; vooral hooi in de winter en vers gras in de zomer."

Kleinschalig

Hoe ervaren de alpaca's zelf al die aandacht die er is van bezoekers? "Ze vinden het heerlijk", weet Mirella. "We proberen het wel kleinschalig te houden, zodat het voor de gasten echt een belevenis is en dat ze niet in de rij hoeven te staan voor een kroelsessie. We doen het zo nu en dan doordeweeks, maar zijn vooral gefocust op het weekend."