Bloemen plukken in de Plukhoek Mookhoek: 'Een speeltuin zonder speeltoestellen'

Van de stad naar het platteland verhuizen is een enorme stap. Anouk van Steenselen waagde een aantal jaar geleden voor de liefde de oversteek van Rotterdam naar Maasdam en ontdekte sindsdien de verborgen pareltjes van de Hoeksche Waard. Eén daarvan is de Plukhoek in Mookhoek.

Voor een fractie van de prijs van een boeket uit de winkel, pluk je het in Mookhoek zelf. De keuze uit de verschillende bloemen, planten en vruchten is reuze. Voor Anouk, die als 'Hoeksche Mama' blogt over haar bevindingen in de Hoeksche Waard, laat de Plukhoek onder meer zien waarom ze verliefd is geworden op dit gebied.

"Dit is niet meer een bloemetje wat je uit de winkel haalt en waarvan je denkt: wat ruikt dat lekker", zegt Anouk. "Hier ga je het echt beleven en plukken."

Speeltuin zonder speeltoestellen

Ook Job en Tom, haar kleuter en peuter, hebben het in de Plukhoek maandagmiddag reuze naar hun zin. Ze rennen en struikelen over de paden - zónder gehuil tot gevolg.

"Ze krijgen hier mee hoe alles groeit. Ik vind het leuk dat je dat kan omarmen hier, dat je het echt kan beleven", zegt Anouk. "Ik kan mijn kinderen gelijk laten zien hoe gewassen groeien, want dat wist ik zelf als geboren Rotterdammer niet."

Anouk noemt de Plukhoek 'net een speeltuin'. "Maar dan zonder speeltoestellen. Het is beleven en gaan."

De Plukhoek in Mookhoek is op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag geopend. Plukken kan tot en met november. Zelf organiseert Anouk op 27 juli een Hoeksche Mama-date, waarbij geboren en 'import' Hoeksche Waarders elkaar moeten leren kennen.