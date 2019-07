Jaar langer tbs voor moordenaar 'meisje van Nulde'

De man die de 4-jarige Rowena Rikkers om het leven bracht, moet zeker een jaar langer in tbs-behandeling blijven. Dat heeft de rechter in Zutphen maandag beslist.

Op Strand Nulde bij Putten spoelde in de zomer van 2001 de romp aan van een op dat moment onbekende meisje. De gruwelijke vondst kreeg veel aandacht in de media. Pas maanden later werd duidelijk dat het ging om het lichaam van de 4-jarige Rowena Rikkers uit Dordrecht.

De stiefvader van het meisje, Mike J. werd veroordeeld tot twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging.

De tbs-kliniek adviseerde eerder om de maatregel met een jaar te verlengen. Maar uit een later rapport bleek dat de voortgang van de resocialisatie wordt belemmerd, omdat de man niet wil dat zijn gegevens worden gedeeld met gemeentes waar hij mogelijk zou komen te wonen. Ook lijkt de man zich meer terug te trekken in zijn eigen wereld en gedachten. Daarom kwam de kliniek tot het advies om bij nader inzien de tbs-maatregel met twee jaar te verlengen.

De rechtbank verlengt de tbs-maatregel desondanks met 1 jaar. "Dit om zo een vinger aan de pols te houden en te voorkomen dat er een status quo ontstaat. De rechtbank kan zo mee beoordelen hoe de resocialisatie verloopt", stelt de rechtbank in een verklaring.