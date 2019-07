Bloedmonsters politie getest door Maasstad Ziekenhuis

Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam test sinds kort bloedmonsters voor de politie. Het gaat om bloed van verkeersdeelnemers die bij een standaardtest positief scoren op drugs- of alcoholgebruik.

Het ziekenhuis test de gewone- en politiebloedmonsters in hetzelfde laboratorium. "We hebben een heel groot en specialistisch lab met bijzondere apparatuur. Dus dat bijt elkaar niet. En we zijn ook al gewend om aan strenge veiligheidseisen te voldoen. Een buisje omwisselen is natuurlijk nooit gewenst," vertelt Tessa Bosch medisch manager klinische farmacologie & toxicologie van het MaasstadLab.

Het lab test een derde van alle bloedmonsters. Bosch: "Wij krijgen de buisjes van Noordoost Nederland en Rotterdam binnen. De ene dag zijn het er twee de andere dag zestig. Het ligt er een beetje aan hoe actief de politie aan het controleren is geweest." De andere bloedtesten worden getest een Duits en Belgisch ziekenhuizen.

Het Maasstad Ziekenhuis heeft een contract voor twee jaar getekend.