Restauratie Dok van Straatman bijna klaar

Het Dok van Straatman keert woensdag 24 juli terug op z'n vertrouwde plek aan de Kuipershaven in Dordrecht. De restauratie van het monumentale dok is bijna afgerond. De terugkeer was aanvankelijk gepland in september.

"Dat heeft te maken met werk aan de Wantijbrug. Die kan dan een tijdje niet meer open en we moeten met het dok die brug passeren voordat het werk daaraan begonnen is", legt Connie van Nes van de gemeente Dordrecht uit.

"We moesten de planning wel flink aanpassen, maar het is gelukt", zegt Danny Peters van De Jong Constructiewerkplaats. "We hebben het werk gedaan met alleen maar Dordtse bedrijven en de samenwerking was erg goed."

"Heel leuk om zo'n bijzonder monument te mogen restaureren", zegt Menno Mientjes van Aannemersbedrijf Pullen. "Wij doen veel werk aan monumenten in Dordt, maar dit is wel een heel bijzondere klus. Gelukkig hebben we hiervoor echte vakmannen."

"Wij hebben het houtwerk gedaan. De vlonders van het dok, maar ook die aan de kade, en natuurlijk het bedieningshuisje. Helemaal vernieuwd, maar in oorspronkelijke staat. We zijn nu bezig met het dak"", vertelt Mientjes.

Peters nam met zijn bedrijf de coördinatie en het laswerk voor z'n rekening: "Ja, het is gewoon laswerk, zo kun je het stellen, maar voor ons was dit echt een topklus. We zijn gewoon trots dat we als mochten werken aan dit icoon."

Het dok is al tientallen jaren één van de meest beeldbepalende elementen van de Dordtse binnenstad. "Op de Grote Kerk na ook het meest gefotografeerd", weet Peters. Volgende week woensdagmiddag keert het dok terug waar het hoort.