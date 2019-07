Nachtwachttafel van Timon uit Puttershoek in het Rijksmuseum

Er staan 96 versies van het schilderij De Nachtwacht in het museum: van kindertekeningen tot foto's van voetbalploegen in de pose van de personen in de Nachtwacht.

De tafel van Timon is het enige meubelstuk en één van de meest opvallende werken. Het is een tafel van één meter bij één meter. Aan de bovenkant is de afbeelding van de Nachtwacht met hout ingelegd. Timon is er negen maanden mee bezig geweest: ''Supergaaf en heel bijzonder om hier te mogen staan. Je krijgt zo veel aandacht en het is superleuk om er meer over te vertellen.''

Timon maakte deze tafel als eindopdracht voor het Hout- en Meubileringscollege in Rotterdam. Na zijn schooltijd gooide Timon het alleen over een andere boeg: hij is opticien geworden. Maar de liefde voor houtwerk is Timon niet vergeten. ''Door alles wat er hier gebeurt, begint het weer te kriebelen. Ik ga kijken of ik het weer op kan pakken.''