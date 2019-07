Chinees marineschip meert af in Rotterdam

Aan de Rotterdamse Wilheminakade is maandag een Chinees marineschip afgemeerd. Het schip werd bij Hotel New York onthaald door tientallen leden van de Chinese gemeenschap in Rotterdam, die met Chinese vlaggen en welkomstborden zwaaiden.

Volgens het Havenbedrijf heeft het bezoek geen officieel karakter, maar komen de bemanningsleden "even uitpuffen" in Rotterdam.

De "Xi An 153" is een zogenaamd "Navy Type 052C guided-missile destroyer". Hoelang het Chinese schip in Rotterdam blijft is niet bekend.