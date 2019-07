Rotterdamse 'zigeunerkoning' Kobus L. overleden

De Rotterdamse 'zigeunerkoning' Kobus L.(74) is overleden. Hij werd in de jaren negentig veroordeeld voor grootschalige drugshandel. Het afgelopen jaar zat hij vast voor de moord op zijn schoonzoon.

Kobus L. was al geruime tijd ernstig ziek. Het gerechtshof besloot vorige maand om zijn hechtenis op te schorten, zodat hij thuis in Rotterdam kon sterven. L. zat 12 jaar cel uit voor het doodschieten van zijn schoonzoon John Wassink. Die zaak liep nog in hoger beroep, omdat Kobus L. de moord had ontkend.

De Rotterdammer was een bekend gezicht op menig woonwagenkamp in Nederland. Hij zei altijd er trots op te zijn dat hij een zigeuner was.

Desi Bouterse

Kobus L. werd in de jaren negentig tot 15 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Het was een van de grootste onderzoeken die de recherche ooit heeft gedraaid. De organisatie van Kobus handelde met Suriname, onder anderen met Desi Bouterse en Ronnie Brunswijk.

Kobus zat jarenlang opgesloten in de zwaar bewaakte Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Justitie hield hem daar vanwege vluchtgevaar. De plek lag gevoelig voor Kobus en zijn familie omdat de gevangenis pal naast het voormalig kamp Vught ligt. Vanuit het kamp zijn tijdens de oorlog niet alleen joden maar ook zigeuners getransporteerd naar de concentratiekampen.

De Rotterdamse recherche was destijds, in de jaren negentig, bezig met een nog groter onderzoek, waarbij Kobus L. gelinkt werd aan meerdere liquidaties. Een daarvan zou zijn geweest op zijn voormalige lijfwacht, Helio Stewart. Uiteindelijk besloot justitie hem niet te vervolgen bij gebrek aan bewijs.

Strafkorting

Lange tijd bleef het stil rond Kobus L. Hij kwam vervroegd vrij, omdat hij strafkorting kreeg voor zijn te lange verblijf in de EBI. De 'zigeunerkoning' had hartproblemen en kreeg longkanker.

In juli 2014 kwam hij plotseling weer in beeld, toen zijn schoonzoon John Wassink werd vermoord in zijn woonwagen in Roosendaal. Kobus L. werd aanvankelijk alleen voor wapenbezit veroordeeld. Later kwam daar de aanklacht moord bij.

De eens vermaarde en machtige zigeunerkoning kwam in juni van het vorig jaar als een broze gestalte de rechtszaal van Breda binnen. Eigenlijk was hij toen al te ziek om het proces bij te wonen, zei hij.

Tot zijn dood heeft hij de moord ontkend. Net als zijn betrokkenheid bij drugshandel. "Ik ben een zakenman", was altijd zijn verweer. "Ik handel in fietsen, kleding, ananas, lampen, zonnebanken, in alles. Schoenen ook, maar niet in drugs."